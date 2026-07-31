В Госдуме напомнили, какие категории граждан могут получить землю бесплатно

В первую очередь это многодетные семьи — при условии, что все члены семьи — граждане РФ и состоят на учете как нуждающиеся в жилье Многодетные семьи, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и матери-героини имеют право на бесплатное получение земельного участка, сообщил в комментарии "Газете.