Туристические поездки на привлекательные курорты Турции, которые всегда были излюбленным направлением для отечественных путешественников, стали заметно дороже из-за скачка инфляционных показателей и обесценивания нацвалюты турецкого государства.
Что заставило Турцию ударить в спину туристам
Комментарии
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СГ
Светлана Грушкина
Как можно русским ехать отдыхать в Турцию, когда призидент Турции возвращает азовцев (врагов, убийц русского народа) на поле боя нашего врага? И после этого предательства, наши беспринципные россияни поедут а Турцию пополнять бюджет Турецкого государства. Стыд и позор таким "патриотам" России.
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