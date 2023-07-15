Что заставило Турцию ударить в спину туристам

СГ

Светлана Грушкина

Как можно русским ехать отдыхать в Турцию, когда призидент Турции возвращает азовцев (врагов, убийц русского народа) на поле боя нашего врага? И после этого предательства, наши беспринципные россияни поедут а Турцию пополнять бюджет Турецкого государства. Стыд и позор таким "патриотам" России.