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Позитив для оптимистов

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Так глупо умирать от салата....

Так глупо умирать от салата....

© PETROV SERGEY NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS ОТРАВИЛИСЬ? ИДИТЕ В СУД: ЭКСПЕРТЫ ПОСЛЕ ВСПЫШКИ БОТУЛИЗМА ДАЛИ СОВЕТЫ ПОСТРАДАВШИМ Компания "Кухня на районе", салатами которой отравились почти полторы сотни людей, приостановила свою деятельность.

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