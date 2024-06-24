Так глупо умирать от салата....

© PETROV SERGEY NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS ОТРАВИЛИСЬ? ИДИТЕ В СУД: ЭКСПЕРТЫ ПОСЛЕ ВСПЫШКИ БОТУЛИЗМА ДАЛИ СОВЕТЫ ПОСТРАДАВШИМ Компания "Кухня на районе", салатами которой отравились почти полторы сотни людей, приостановила свою деятельность.
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