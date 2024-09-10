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МВД разъяснило, как следует хранить и использовать автомобильные аптечки

МВД разъяснило, как следует хранить и использовать автомобильные аптечки

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа о требованиях к размещению, хранению и использованию автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

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