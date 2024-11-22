Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Европе грозит нов...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Лондон, лови раке...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Захарова: Британи...

"Орешники" уничтожат бункер Зеленского "со всеми вытекающими". Русские закрывают небо. В Киеве срочная эвакуация: Источники о последней дате

"Орешники" уничтожат бункер Зеленского "со всеми вытекающими". Русские закрывают небо. В Киеве срочная эвакуация: Источники о последней дате

После нашего внезапного удара с помощью новейшей РСД "Орешник" по Днепропетровску, помимо паники среди натовских и киевских чиновников и экспертов, враг "разразился" инсайдами: ракеты уничтожат бункер Зеленского "со всеми вытекающими".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх