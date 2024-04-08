В России произошёл очередной странный скандал, связанный с негласным запретом на демонстрацию православных символов.
Иконы на русском ТВ запрещены, а Инстасамке дорога открыта? Скандал набирает обороты
Комментарии
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Алексей Казаков
ОБС рулит? Что за бред? Ну и наконец есть телеканал Спас - там есть и иконы и песни Его точно не запретили!
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57 мин.
Алексей Казаков
1- Экстремизм 2- посмотрите в словаре определение этого слова 3 Попробуйте думать когда писюкаете
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55 мин.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
1-й канал, где либераст Эрнст держит Малышеву, НТВ, где задолбал свим мельканием крашеное чмо Киркоров, - о каких иконах, крестах и храмах вы говорите! На этом не заработаешь.
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13 мин.
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