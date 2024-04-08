ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зиновкин
    1-й канал, где либераст Эрнст держит Малышеву, НТВ, где задолбал свим мельканием крашеное чмо Киркоров, - о каких ико...Иконы на русском ...
  • кромчанин
    Это следствие двойных стандартов, которые устанавливает власть. Одним - война, другим голые вечеринки, олимпиада без ...Продавец оскорбил...
  • лилия дрогочинская (Титова)
    До чего ж противное и подлое КуЧМО !!!Кучма де..ма как ...

Иконы на русском ТВ запрещены, а Инстасамке дорога открыта? Скандал набирает обороты

Иконы на русском ТВ запрещены, а Инстасамке дорога открыта? Скандал набирает обороты

В России произошёл очередной странный скандал, связанный с негласным запретом на демонстрацию православных символов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Казаков
ОБС рулит?  Что за бред?  Ну и наконец есть телеканал Спас - там есть и иконы и песни  Его точно не запретили!
Ответить
57 мин.
Алексей Казаков
1- Экстремизм 2- посмотрите в словаре определение этого слова 3 Попробуйте думать когда писюкаете
Ответить
55 мин.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
1-й канал, где либераст Эрнст держит Малышеву, НТВ, где задолбал свим мельканием крашеное чмо Киркоров, - о каких иконах, крестах и храмах вы говорите! На этом не заработаешь.
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх