10 стыдных вопросов о смерти: отвечает патологоанатом Татьяна Хитрова

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Мы собрали то, о чём вы так хотели узнать, но стеснялись спросить. В этой серии статей известные эксперты отвечают на вопросы, которые обычно неловко задавать: кажется, что все об этом и так знают, а спрашивающий будет выглядеть глупо.

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Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Вот и прозрели, а то всё твердят наши проповеди о душе , о возхождении на небеси, а всё ясно, вмэр и всё, никаких телодвижений. Мы схоронили сына, ему было 60 лет, умер от сердечного приступа, хотя накануне две недели лежал в больнице святого Георгия в СПб, святой не помог.
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