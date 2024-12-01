10 стыдных вопросов о смерти: отвечает патологоанатом Татьяна Хитрова

ИВ

Иван Вакула

Вот и прозрели, а то всё твердят наши проповеди о душе , о возхождении на небеси, а всё ясно, вмэр и всё, никаких телодвижений. Мы схоронили сына, ему было 60 лет, умер от сердечного приступа, хотя накануне две недели лежал в больнице святого Георгия в СПб, святой не помог.