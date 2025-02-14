Дональд Трамп назвал первоначального провокатора кризиса на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, кто спровоцировал конфликт на Украине.Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил, что конфликт на Украине спровоцировал Джо Байден, когда заявил, что Киев может стать членом НАТО.