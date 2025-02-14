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Дональд Трамп назвал первоначального провокатора кризиса на Украине

Дональд Трамп назвал первоначального провокатора кризиса на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, кто спровоцировал конфликт на Украине.Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил, что конфликт на Украине спровоцировал Джо Байден, когда заявил, что Киев может стать членом НАТО.

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