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СССР-Россия

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Как Азербайджан поставил на место Францию

Как Азербайджан поставил на место Францию

Почти Нотр-Дам.Современная международная политика – почти сплошное разочарование. Как писал классик, «от них кровопролитиев ждали, а они Чижиков едят».

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