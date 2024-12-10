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Вечерний Новосибирск

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  • Дмитрий Гурин
    Может стоит закрыт все эти агентства т.к. по опыту друзей у многих из них есть связки с ССП и самими судьями. Как мож...В Новосибирске за...
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Теплую новогоднюю ночь и морозные каникулы прогнозируют синоптики в Новосибирске

Теплую новогоднюю ночь и морозные каникулы прогнозируют синоптики в Новосибирске

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра в разговоре с корреспондентом VN.ru сообщили, что по предварительным данным на новогоднюю ночь в Новосибирске не прогнозируется морозов, но после праздника сибиряков ожидает серьезное похолодание.

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