Теплую новогоднюю ночь и морозные каникулы прогнозируют синоптики в Новосибирске

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра в разговоре с корреспондентом VN.ru сообщили, что по предварительным данным на новогоднюю ночь в Новосибирске не прогнозируется морозов, но после праздника сибиряков ожидает серьезное похолодание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии