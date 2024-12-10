Теплую новогоднюю ночь и морозные каникулы прогнозируют синоптики в Новосибирске

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра в разговоре с корреспондентом VN.ru сообщили, что по предварительным данным на новогоднюю ночь в Новосибирске не прогнозируется морозов, но после праздника сибиряков ожидает серьезное похолодание.