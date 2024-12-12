"Мальчик в очень тяжелом состоянии". СК возбудил дело после взрыва газа в Бийске

Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа, в результате которого пострадали 48-летняя женщина и девятилетний ребенок, сообщает региональный СК.
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