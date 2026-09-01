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Силы ПВО за ночь уничтожили 516 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 516 украинских беспилотников над регионами России

Беспилотники были перехвачены над 19 регионами России и Черным морем.Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 516 украинских беспилотников самолетного типа.

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