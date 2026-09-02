В мелитопольской школе №5 коммунисты открыли бюст пионеру-герою Володе Дубинину

В День знаний, 1 сентября, на территории школы №5 города воинской славы Мелитополя состоялось торжественное открытие бронзового бюста пионеру-герою Великой Отечественной войны Володе Дубинину.
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