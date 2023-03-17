Почему мы видим падающие звезды?

Падающая звезда – одно из самых часто наблюдаемых астрономических явлений. Иногда на небе можно увидеть быструю вспышку, которая исчезает почти сразу, иногда долгий полет и огромный светящийся шлейф, а иногда и целый «дождь» из светящихся точек.