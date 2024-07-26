В Казани обеспечат теплом два культурных объекта

В Казани подведут сети теплоснабжения к Петропавловскому собору и Церкви Козьмы и Дамиана. Эти работы обойдутся в 42,6 млн рублей и должны быть завершены к 1 ноября 2024 года, следует из информации на портале госзакупок.
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