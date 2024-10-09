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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трент Александер-Арнолд: «После карьеры вы будете довольны или будете сожалеть. Не думаю, что это можно оценить по трофеям и голам – могу сказать, что я раскрыл потенциал, выкладываясь каждый день»

– Ваш главный страх – не раскрыть свой талант до конца? – Да, конечно, такой разговор был у меня на прошлом сборе, когда мы ехали в Ирландию.

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