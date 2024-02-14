Перечень не облагаемых налогом доходов предлагают расширить

Глава думского Комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается при определении налоговой базы не учитывать гранты, предоставляемые институтами инновационного развития.
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