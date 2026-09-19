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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапорта с намеком на «Реал»: «Барсе» нужно быть смелой, чтобы конкурировать с клубами, которым меняют назначение земельных участков»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о конкуренции с другими клубами, намекнув «Реал». «Сейчас у нас есть возможность определить настоящее и будущее клуба.

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