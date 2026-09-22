В Первоуральске 14-летний подросток отдал мошенникам 500 000 рублей

В Первоуральске задержан 20-летний житель Златоуста, забравший у 14-летнего подростка 500 000 рублей, которые тот по указанию телефонных мошенников взял из барсетки отца.
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