В списке проголосовавших про интернету искали жителей Киндасова

В Пряжинском суде начали рассматривать иск к районной администрации 21 мая в Пряжинском районном суде состоялось заседание по административному иску жительницы Киндасова Татьяны Данилиной к администрации Пряжинского района.
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