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Более 650 тыс. метров недвижимости сдали на юге столицы по итогам первого квартала

Более 650 тыс. метров недвижимости сдали на юге столицы по итогам первого квартала

В первом квартале 2023 года на территории Южного административного округа столицы введено в эксплуатацию 15 объектов капитального строительства общей площадью 659,4 тысячи квадратных метров, из них жилой площади – 371,3 тысячи квадратных метров.

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