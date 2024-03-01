Четыре знака зодиака столкнутся с неожиданными переменами: гороскоп на март 2024

Наступление марта знаменует начало природного пробуждения и поры трансформации. Вместе с окружающим миром в душах большинства людей просыпается желание начать жизнь с чистого листа и сделать то, что так давно откладывалось.
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