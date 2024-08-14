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Петербургский дневник

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Россиянам объяснили, как не нарваться на мошенников при оказании помощи пострадавшим в ЧС

Россиянам объяснили, как не нарваться на мошенников при оказании помощи пострадавшим в ЧС

Следует правильно выбирать платформу для перевода денег На что обращать внимание при выборе онлайн-платформы для оказания помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, рассказала радио Sputnik эксперт Алла Храпунова.

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