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Коронавирус в цифрах: два пациента скончались в Атырауской области

Коронавирус в цифрах: два пациента скончались в Атырауской области

Эпидситуация в Атырауской области на 1 октября в цифрах: 68 человек заболели Covid-19 за сутки; 293 пациента получают лечение в инфекционных стационарах; 22 пациента с Covid-19 лежат в реанимации; 6 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 2 человека скончались от Covid-19 за сутки; 710 пациентов с Covid-19 получают лечение на дому; 122 человека вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привито 225 946 человек; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 187 244 человека.

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