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Фон дер Ляйен пообещала Киеву заводы дронов в ЕС

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, выступила на пресс-конференции в Киеве. Она заявила о намерении развернуть на территории Евросоюза так называемые безопасные предприятия для выпуска беспилотников.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Костюк
Слушайте, а чего эта гинекологиня такая неприкасаемая? Вон Линдси Грэма завалили, а она что, бессмертная?
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1 м.