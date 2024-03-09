Маркурис: Зеленский выдал базу в Одессе, где готовили беспилотные катера для ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский шестого марта проехал по Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, и выдал своим визитом координаты секретной базы в портовом районе черноморского города.
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