Продолжаются страсти вокруг масштабных концертов Егора Крида в «Лужниках». После шоу журналист Алеко решил защитить рэпера и раскритиковал Ксению Собчак, которая считает, что солд-аута на стадионе не было.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии