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Собчак — Алеко: «Носитель сумок Канделаки, с чего решили защищать Егора Крида?»

Собчак — Алеко: «Носитель сумок Канделаки, с чего решили защищать Егора Крида?»

Продолжаются страсти вокруг масштабных концертов Егора Крида в «Лужниках». После шоу журналист Алеко решил защитить рэпера и раскритиковал Ксению Собчак, которая считает, что солд-аута на стадионе не было.

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