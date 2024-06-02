Гераськин о чемпионском параде «Металлурга»: «Не представлял, сколько людей придет. Их было очень много. Все поддерживали, махали и сигналили. Было очень приятно»

– Игорь, расскажи, что ты испытывал, когда был на чемпионской сцене? Это был тот вечер, когда тебе не нужно было играть на арене.
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