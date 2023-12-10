Актеры, военкоры и участники СВО прочитали стихотворения о героях и Родине

В честь Дня героев Отечества на международной выставке-форуме "Россия" прошли "Русские чтения". Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", выступившей организатором мероприятия.
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