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«Молниеносный» грипп поражает сердце и почки. Какие ошибки нельзя допускать при лечении

«Молниеносный» грипп поражает сердце и почки. Какие ошибки нельзя допускать при лечении

Новый штамм гриппа, который уже окрестили «молниеносным», стал распространяться в России. Он стремительно прогрессирует, в кратчайшие сроки преодолевая защитные функции организма и поражая легкие всего через пару суток с момента заражения.

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