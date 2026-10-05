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Царьград

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Авдеев: учителя формируют интеллектуальный и моральный фундамент России

Авдеев: учителя формируют интеллектуальный и моральный фундамент России

Александр Авдеев в обращении по случаю Дня учителя отметил роль педагогов в подготовке молодёжи к укреплению России и назвал преподавателей области высококвалифицированными специалистами, искренне заботящимися об учениках.

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