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Онколог назвал 4 симптома, позволяющих распознать рак кишечника на ранней стадии и остаться в живых

Онколог назвал 4 симптома, позволяющих распознать рак кишечника на ранней стадии и остаться в живых

Беслан Балкаров перечислил первую симптоматику заболевания, которое приводит к смертности на 5-летнем горизонте в 60% запущенных случаевХирург-онколог Беслан Балкаров напомнил о том, как опасен рак кишечника.

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