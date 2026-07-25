СК России арестовал сотрудника ЧОПа по делу о смерти мальчика

В Тольятти по делу о смерти 10-летнего мальчика арестован сотрудник охранного предприятия. По версии следствия, 23 июля он пытался задержать детей, перебирающихся через забор, и по неосторожности причинил мальчику смертельные травмы.
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