Украина обсудила с союзниками укрепление ее ПВО

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с коллегами из Великобритании, Франции и Германии, а также с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО) и защиту энергетической инфраструктуры Украины.
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