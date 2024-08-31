Украина обсудила с союзниками укрепление ее ПВО

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с коллегами из Великобритании, Франции и Германии, а также с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО) и защиту энергетической инфраструктуры Украины.