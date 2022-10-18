В ООН заявили, что к военно-биологической деятельности США на Украине есть вопросы

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН во вторник, 18 октября, зачитал заявлении России, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Китая, Кубы, Никарагуа, Сирии, в котором говорится, что к военно-биологической деятельности США на Украине по-прежнему остаются вопросы, – сообщают СМИ Зачитывая заявление группы стран, российский дипломат сказал следующее: «Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются.