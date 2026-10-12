Трамп рассержен на Зеленского: "Киев воспринимает помощь как нечто должное"

Дональд Трамп "очень зол" на Зеленского. Об этом сообщает Axios. Издание отмечает, по мнению американского президента, главарь киевского режима воспринимает поддержку Вашингтона, как нечто само собой разумеющееся.
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