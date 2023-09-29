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Командир Алаудинов: бойцы РФ продвинулись на Кременском и Белогоровском участках

Командир Алаудинов: бойцы РФ продвинулись на Кременском и Белогоровском участках

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил об успехах российских сил на Кременском и Белогоровском участках фронта в Донбассе, передает РИА Новости.

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