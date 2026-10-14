Ученые из Новгородского государственного университета и ряда российских медицинских центров выяснили, что рак яичников низкой степени злокачественности может не сопровождаться видимыми на УЗИ признаками кровотока.
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