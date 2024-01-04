Нападение с мачете на сотрудника кафе в Петербурге закончилось для мужчины уголовным делом

Безработного местного жителя задержали и доставили в изолятор временного содержания. 48-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «хулиганство» за нападение с мачете на сотрудника кафе «Шашлаваш» на улице Замшина в Калининском районе Петербурга.
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