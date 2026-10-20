«Нехай она подавится!» — как бы Европа не выкобенивалась, а российский газ она получит, уверен Трамп США не нужен российский газ в Европе стратегически, но это может стать тактическим ходом в переговорах по Украине Мария Кузнецова Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press Материал комментируют: Владимир Васильев Игорь Юшков Малек Дудаков США предлагают возобновить подачу российского газа в Европу через Украину, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Воровали наше будущее под патриотизм»: Поплавская сорвалась из-за казнокрадства в Роспатриотцентре и Росмолодёжи
- "Россия вам должна бесплатный проезд?" За требование об оплате, мигранты бросаются с кулаками на контролёров
- Пока вы ловите самозанятых, они покупают виллы в Испании. И не подают декларации
Свежие комментарии
- «Я не пересяду с ...
- Война на «телефон...
- Война на «телефон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым