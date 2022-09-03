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В Думе заявили, что России нужен Горбачёв Центр

В Думе заявили, что России нужен Горбачёв Центр

BORIS KAVASHKIN/GLOBALLOOKPRESS ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РЕШИЛ РАСКРЫТЬ ЛЮДЯМ ИСТИННОГО ГОРБАЧЁВА. У ЛИБЕРАЛОВ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ КУЛЬТ Депутат Госдумы Михаил Старшинов решил раскрыть людям истинного Михаила Горбачёва, которого якобы никто не знал.

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