Тепловые сети Севастополя изношены на 90% — «Севтеплоэнерго»

Тепловые сети Севастополя, по которым подается отопление в жилые дома горожан, изношены на 90%. Об этом рассказала пресс-служба «Севтеплоэнерго» 13 октября.
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