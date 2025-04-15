В военном суде стартует процесс по делу предполагаемых лидеров «Белой масти»

Военный суд приступает к рассмотрению дела о создании террористической организации «Белая масть». Обвиняемыми по этому делу проходят неонацист Николай Королев, его супруга Вероника Королева, еще два ультраправых — Артем Цепп и Марк Филиппов, а также экс-заместитель начальника одного из отделов Военной академии Генштаба Алексей Белков<b>Второй Западный окружной военный суд приступает к рассмотрению дела о создании террористической организации «Белая масть».