Мемуары Меркель станут неприятным сюрпризом для Зеленского

Бывший канцлер ФРГ Меркель попыталась заново осмыслить причины противостояния на Украине @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения» из-за саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году.
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