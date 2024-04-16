София Ротару показала архивное фото Пугачевой

София Ротару за долгое время вышла в соцсети. Певица поздравила Аллу Пугачеву с ее 75-летием. Звезда опубликовала в социальных сетях старое фото Пугачевой и добавила смайлик в виде, отметив аккаунт Примадонны.
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