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София Ротару показала архивное фото Пугачевой

София Ротару показала архивное фото Пугачевой

София Ротару за долгое время вышла в соцсети. Певица поздравила Аллу Пугачеву с ее 75-летием. Звезда опубликовала в социальных сетях старое фото Пугачевой и добавила смайлик в виде, отметив аккаунт Примадонны.

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