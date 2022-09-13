Застройщик без разрешения вывел очистные сооружения в озеро с краснокнижной рыбой

Специалисты минприроды Новосибирской области в ходе проверки установили, что ООО «Техстройнадзор» выполняло работы по установке очистных сооружений, смотровых колодцев и оголовка выпуска для сброса сточных вод в Каинской заимке без разрешения.
Специалисты минприроды Новосибирской области в ходе проверки установили, что ООО «Техстройнадзор» выполняло работы по установке очистных сооружений, смотровых колодцев и оголовка выпуска для сброса сточных вод в Каинской заимке без разрешения.
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