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Застройщик без разрешения вывел очистные сооружения в озеро с краснокнижной рыбой

Застройщик без разрешения вывел очистные сооружения в озеро с краснокнижной рыбой

Специалисты минприроды Новосибирской области в ходе проверки установили, что ООО «Техстройнадзор» выполняло работы по установке очистных сооружений, смотровых колодцев и оголовка выпуска для сброса сточных вод в Каинской заимке без разрешения.

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