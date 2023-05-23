Военное обозрение

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Военкор сообщил, что украинская ДРГ ночью ушла из Белгородской области, уничтожив захваченный БТР

Военкор сообщил, что украинская ДРГ ночью ушла из Белгородской области, уничтожив захваченный БТР

Украинская диверсионно-разведывательная группа, которая вчера вторглась на территорию Грайворонского района Белгородской области, смогла вырваться и уйти на Украину.

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