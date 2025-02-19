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Царьград

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Русские близки к окружению ВСУ в Судже: контроль над дорогами в приоритете

Русские близки к окружению ВСУ в Судже: контроль над дорогами в приоритете

Русские войска почти замкнули окружение ВСУ в Судже, стремясь перекрыть единственную дорогу из Сум. Аналитик Роман Алехин отметил, что холодная погода способствует продвижению.

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