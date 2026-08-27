Мышкин и Чацкий выйдут на сцену

Откроется сезон премьерой спектакля "Гамлет" (16+) в постановке Анатолия Праудина. С момента написания Вильямом Шекспиром этой пьесы прошло более четырёх веков, но каждое новое поколение вновь размышляет над этой историей.
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