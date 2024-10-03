Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +23°, облачно• Севастополь: +22°, облачно• Ялта: +21°, облачно• Алушта: +22°, облачно• Евпатория: +22°, дождь• Саки: +23°, облачно• Бахчисарай: +23°, облачно• Джанкой: +24°, облачно• Судак: +22°, дождь• Феодосия: +23°, дождь.
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